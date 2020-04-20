السعودية اليوم / صحة بيشة تستقبل 996 بلاغاً إسعافياً بغرفة العمليات



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة من الأربع محافظات التابعة لصحة بيشة 996 بلاغاً إسعافياً طارئاً.

وتتولى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم المواقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

كما تقف على حالات الطوارئ والكوارث والحوادث المرورية الكبرى والحرائق والانهيارات وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية، وإعلان حالات الطوارئ في المستشفيات عند الحاجة، وكذلك مساندة الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف، والإشراف على المراكز الطبية الميدانية في حالات السيول، والإشراف على تجارب الطوارئ الافتراضية بالمستشفيات والمراكز الصحية بهدف التدريب ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، ومتابعة تحركات النقل الإسعافي في المستشفيات والمراكز الصحية على مدار الساعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني أن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار ال 24ساعة حسب الحالات الواردة من حيث خطورتها ، كما أن من مهامها أيضاً متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من قبل الإسعاف المركزي، بالتنسيق المستمر مع عمليات الوزارة على مدار الساعة.

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20:46ت م

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