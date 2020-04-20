السعودية اليوم / الجزائر تسجل 9 وفيات و 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 وفيات جديدة سجلت في محافظة البليدة، بؤرة وباء فيروس كورونا في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 384 وفاة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1099 أي بزيادة 52.

// انتهى //

20:30ت م

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الجزائر 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم، تسجيل 89 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 2718 حالة عبر 47 محافظة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 وفيات جديدة سجلت في محافظة البليدة، بؤرة وباء فيروس كورونا في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 384 وفاة.وأشار الناطق الرسمي للجنة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1099 أي بزيادة 52.// انتهى //20:30ت م0214

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