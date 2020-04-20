

لندن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا فيروس

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن ضمن الوفيات الجديدة 429 حالة في مقاطعة إنجلترا، ليرتفع هناك عدد الضحايا إلى 14 ألف و 829 حالة، ما يقارب 90 بالمائة من الضحايا في البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف من ارتفاع عدد المسنيين داخل دول الرعاية الذين لقوا حتفهم بسبب كورونا إلى حوالي أربعة آلاف شخص، فيما لم تعلن السلطات بعد عن أرقام رسمية في هذا الصدد.

// انتهى //

20:29ت م

0213



لندن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم إلى 16509 حالات بعد إعلان السلطات الصحية تسجيل 449 حالة وفاة جديدة جراء المرض.وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن ضمن الوفيات الجديدة 429 حالة في مقاطعة إنجلترا، ليرتفع هناك عدد الضحايا إلى 14 ألف و 829 حالة، ما يقارب 90 بالمائة من الضحايا في البلاد.ويأتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف من ارتفاع عدد المسنيين داخل دول الرعاية الذين لقوا حتفهم بسبب كورونا إلى حوالي أربعة آلاف شخص، فيما لم تعلن السلطات بعد عن أرقام رسمية في هذا الصدد.// انتهى //20:29ت م0213

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تعلن تسجيل 449 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.