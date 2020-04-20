السعودية اليوم / مستشفى ظلم يتصدى لـ"كورونا" بالكشف المبكر في مقرات سكن العمالة والتوعية ب"لغات متعددة



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

واصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس

وزارت الفرق مقرات سكن عمالة الشركات ، إضافة لجولاتها السابقة على محطات الوقود والإستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة, حيث جرى خلال الجولات قياس درجات الحرارة للعمالة ، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثّف من إجراءاته الإحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، وإتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية .

// انتهى //

19:48ت م

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مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسواصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد, حيث قامت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وتنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف بمواصلة جولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وزارت الفرق مقرات سكن عمالة الشركات ، إضافة لجولاتها السابقة على محطات الوقود والإستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة, حيث جرى خلال الجولات قياس درجات الحرارة للعمالة ، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات.وكان مستشفى ظلم العام قد كثّف من إجراءاته الإحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، وإتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية .// انتهى //19:48ت م0210

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى ظلم يتصدى لـ"كورونا" بالكشف المبكر في مقرات سكن العمالة والتوعية ب"لغات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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