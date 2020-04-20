السعودية اليوم / "نحن معكم في استمرارية متطلبات التعليم" .. مبادرة بتعليم نجران



نجران 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب تعليم حبونا، مبادرة بعنوان "نحن معكم في استمرارية متطلبات التعليم"، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم والرعاية للطلاب والطالبات في مجالات التعليم عن بُعد خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، والاستفادة من الدروس المقدمة في القنوات التعليمية، ودعم الطلاب والطالبات في تجويد الأداء التعليمي، وتقليص الفاقد التعليمي خلال فترة تعليق الدراسة، وتقديم البرامج التوعوية للأسرة لتحقيق مبدأ الدور التكاملي.

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19:31ت م

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