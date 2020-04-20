السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم مساء اليوم ، شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والاسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، والخبراء ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية والبدائع .

كما شملت الأمطار مركز الطرفية و الصمعورية، والشبيكية، ودخنة، وعطاء، وأبانات، والبتراء، والقوارة، والفوارة، وشري، والمدرج، وأبا الورود، والصبيح، والدليمية، والذيبية، والقرين، والعمار، والبطين، والظاهرية، والشيحية وقبه، وعدد من المراكز التابعة لمنطقة القصيم ، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:30ت م

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