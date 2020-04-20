السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وفي بداية الاجتماع، ثمن المجلس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لمواجهة جائحة فيروس

إثر ذلك أطلع سمو رئيس المجلس الأعضاء على مسار الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ورفعت للدولة بتاريخ 26 / 6 / 1441هـ، وتطلع المجلس لسرعة اعتمادها وتوفير الممكنات لها لتكون منطلقاً لأعمال الهيئة وتطوير قطاع الفضاء في المملكة.

‎وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيئة وقطاع الفضاء المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حولها القرارات التالية:

1- الموافقة على دراسة تأسيس "الشركة السعودية للفضاء" ونظامها، والرفع بها للدولة للموافقة على تأسيسها وإشهارها، وذلك وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25/4/1440ھـ بأن " تكمل الھيئة ما يلزم لتأسيس الشركة السعودية للفضاء لتكون ذراعا تنفيذيا لھا "، وما تضمنته الدراسة من تحديد أهداف الشركة والفرص الاستثمارية وسبل التمويل والعوائد على الاستثمار، ومراحل عمل الشركة وهيكلتها.

2- الموافقة على مشروع نظام الفضاء الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء، ورفعه للدولة لإقراره، وقد خضع هذا النظام لدراسة وافية واستطلاع لأبرز التجارب الدولية في أنظمة الفضاء، والعمل مع بيوت خبرة محلية ودولية في مجال القوانين والأنظمة، ومراجعة جميع الأنظمة المعتمدة حالياً ذات العلاقة بقطاع الفضاء، وصولاً لصياغة النظام بما يتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى، ورفعت للدولة.

3- الموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة، والتي نصت على الترتيبات التنظيمية للهيئة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وتفويض مجلس إدارة الهيئة باعتمادها بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

‎4- اطلع المجلس على عدد من تقارير الأداء وأبرز الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1441 - 1442 هـ (2020م)، وسير العمل في برنامج تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء "أجيال الفضاء"، والذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وتقرير عن العلاقات الدولية، والذي يرصد علاقة الهيئة بالوكالات والهيئات المختصة بقطاع الفضاء في الدول المتقدمة في هذا المجال، ومشاريع التعاون المبرمة معها، واتفاقيات الشراكة والتعاون بين المملكة وتلك الدول.

وعقد الاجتماع الافتراضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وعضوية: صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم ‎السويل، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني، والأستاذة رانيا محمود نشار.

// انتهى //

19:29ت م

0205



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤخراً، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، عبر تطبيق إلكتروني طورته الهيئة واعتمدته للعمل عن بعد.وفي بداية الاجتماع، ثمن المجلس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وجعل سلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كل الإجراءات التي تتخذ لتجاوز المرحلة، ودعا أعضاء المجلس الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الجائحة عن البلاد والعالم أجمع.إثر ذلك أطلع سمو رئيس المجلس الأعضاء على مسار الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ورفعت للدولة بتاريخ 26 / 6 / 1441هـ، وتطلع المجلس لسرعة اعتمادها وتوفير الممكنات لها لتكون منطلقاً لأعمال الهيئة وتطوير قطاع الفضاء في المملكة.‎وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيئة وقطاع الفضاء المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حولها القرارات التالية:1- الموافقة على دراسة تأسيس "الشركة السعودية للفضاء" ونظامها، والرفع بها للدولة للموافقة على تأسيسها وإشهارها، وذلك وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25/4/1440ھـ بأن " تكمل الھيئة ما يلزم لتأسيس الشركة السعودية للفضاء لتكون ذراعا تنفيذيا لھا "، وما تضمنته الدراسة من تحديد أهداف الشركة والفرص الاستثمارية وسبل التمويل والعوائد على الاستثمار، ومراحل عمل الشركة وهيكلتها.2- الموافقة على مشروع نظام الفضاء الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء، ورفعه للدولة لإقراره، وقد خضع هذا النظام لدراسة وافية واستطلاع لأبرز التجارب الدولية في أنظمة الفضاء، والعمل مع بيوت خبرة محلية ودولية في مجال القوانين والأنظمة، ومراجعة جميع الأنظمة المعتمدة حالياً ذات العلاقة بقطاع الفضاء، وصولاً لصياغة النظام بما يتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى، ورفعت للدولة.3- الموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة، والتي نصت على الترتيبات التنظيمية للهيئة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وتفويض مجلس إدارة الهيئة باعتمادها بعد الاتفاق مع وزارة المالية.‎4- اطلع المجلس على عدد من تقارير الأداء وأبرز الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1441 - 1442 هـ (2020م)، وسير العمل في برنامج تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء "أجيال الفضاء"، والذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وتقرير عن العلاقات الدولية، والذي يرصد علاقة الهيئة بالوكالات والهيئات المختصة بقطاع الفضاء في الدول المتقدمة في هذا المجال، ومشاريع التعاون المبرمة معها، واتفاقيات الشراكة والتعاون بين المملكة وتلك الدول.وعقد الاجتماع الافتراضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وعضوية: صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم ‎السويل، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني، والأستاذة رانيا محمود نشار.// انتهى //19:29ت م0205

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.