السعودية | ” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تشكل منطقة تبوك على المستوى الطبي أهمية كبيرة من خلال صناعة الدواء إذ اضطلع ” شركة تبوك الدوائية ” بتأمين ما يربو عن مليار وحدة دوائية تسهم في تأمين احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة ،

وكالة الأنباء السعودية “واس” حرصت على الوقوف على جهود الشركة لما تشكله من أهمية على خارطة صناعة الدواء في المملكة تحقيقاً للأمن الصحي وتوفر مختلف المستلزمات الطبية لكافة القطاعات, والتقت بطاقم العمل الوطني فيها، وتابعت مدى إسهامها في إنتاج أكثر من 350 نوعاً من الأدوية لعلاج أنواعاً من الأمراض لاسيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية .

وتعمل ” الدوائية ” بشكل فاعل على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقاً للأمن الدوائي الوطني، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الفترة بالعمل بصورة منتظمة على مدار 24 ساعة.

وتوفر ” تبوك الدوائية ” بدائل للأدوية الأجنبية ، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الانتاج، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيالاتها المستوردة وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقاً لأحد أهم أهداف الشركة.

وينتمي إلى الشركة 500 كادر سعودي من الجنسين موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين.



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