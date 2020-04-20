السعودية | السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:56 مساءً, 20 أبريل 2020 م المناطق - واس وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية”، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت المبادرة لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ والعمل قائم لتحويلها إلى سلال تشتمل على إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة “بِرّاً بمكة” التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة “خير المدينة” التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.

مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دشنت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات انطلاقاً من دورها الاجتماعي والانساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

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