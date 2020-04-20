شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة كورونا» : 78% من الحالات كشفها «المسح النشط» والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الصحة :1122 إصابة جديدة و6 وفيات

- الاصابات الجديدة 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين

عدد المتعافين 1490 حالة بإضافة 92 حالة جديدة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها الحادي والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، كما أثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، ومساعد المحافظ للشؤون التأمينية للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية نادر الوهيبي، حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2400000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت أكثر من (635) ألف حالة حتى الآن, كما بلغ عدد الوفيات حوالي (166) ألف حالة.

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وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي عدد جديد من الحالات المؤكدة وهي (1122) حالة منها (874) حالة من خلال المسح النشط، الذي يمثل 78% من مجموع الحالات.

وهذه الحالات توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي : مكة المكرمة (402) حالة، والرياض(200)، وجدة (186)، والمدينة المنورة (120)، والدمام (78)، والهفوف (63)، والجبيل (39)، والطائف (16)، والزلفي (9)، والخبر (5)، وأبها (3)، وبريدة (3)، ونجران(3)، وحالة واحدة في كل من الدرعية، وينبع، والمضة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (10484) حالة، 73% منهم غير سعوديين و27% من السعوديين، و77% هم من الذكور، و23% من الإناث، وتتراوح أعمارهم بين أقل من شهرين و96 عاماً، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (8891) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها (88) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1490) حالة بإضافة (92) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (103) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 5 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 23 و 79 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وبين الدكتور العبدالعالي أن كلمة وزير الصحة اشتملت على عدة معلومات مهمة جدًا، ونصائح وإرشادات تهمنا جميعًا مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.