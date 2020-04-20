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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء :- - يثمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لمواجهة جائحة فايروس كورونا. - يوافق على دراسة تأسيس الشركة السعودية للفضاء ومشروع نظام الفضاء والرفع بها للدولة للموافقة عليهما رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، عبر تطبيق الكتروني طورته الهيئة واعتمدته للعمل عن بعد. وفي بداية الاجتماع، ثمن المجلس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وجعل سلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كل الإجراءات التي تتخذ لتجاوز المرحلة، ودعا أعضاء المجلس الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الجائحة عن بلادنا والعالم أجمع. إثر ذلك أطلع سمو رئيس المجلس الأعضاء على مسار الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ورفعت للدولة بتاريخ 26/6/1441هـ، وتطلع المجلس لسرعة اعتمادها وتوفير الممكنات لها لتكون منطلقاً لأعمال الهيئة وتطوير قطاع الفضاء في المملكة. ‎وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيئة وقطاع الفضاء المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حولها القرارات التالية: الشركة السعودية للفضاء 1- الموافقة على دراسة تأسيس "الشركة السعودية للفضاء" ونظامها، والرفع بها للدولة للموافقة على تأسيسها وإشهارها، وذلك وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25/4/1440ھـ بأن " تكمل الھیئة ما یلزم لتأسیس الشركة السعودیة للفضاء لتكون ذراعا تنفیذیا لھا "، وما تضمنته الدراسة من تحديد أهداف الشركة والفرص الاستثمارية وسبل التمويل والعوائد على الاستثمار، ومراحل عمل الشركة وهيكلتها. مشروع نظام الفضاء ولائحة الموارد البشرية 2- الموافقة على مشروع نظام الفضاء الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء، ورفعه للدولة لإقراره، وقد خضع هذا النظام لدراسة وافية واستطلاع لأبرز التجارب الدولية في أنظمة الفضاء، والعمل مع بيوت خبرة محلية ودولية في مجال القوانين والأنظمة، ومراجعة كافة الأنظمة المعتمدة حالياً ذات العلاقة بقطاع الفضاء، وصولاً لصياغة النظام بما يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى، ورفعت للدولة . 3- الموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة، والتي نصت على الترتيبات التنظيمية للهيئة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وتفويض مجلس إدارة الهيئة باعتمادها بعد الاتفاق مع وزارة المالية. برنامج تنمية رأس المال البشري ‎4- اطلع المجلس على عدد من تقارير الأداء وأبرز الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ١٤٤١-١٤٤٢ هـ (٢٠٢٠م)، وسير العمل في برنامج تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء "أجيال الفضاء"، والذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وتقرير عن العلاقات الدولية، والذي يرصد علاقة الهيئة بالوكالات والهيئات المختصة بقطاع الفضاء في الدول المتقدمة في هذا المجال، ومشاريع التعاون المبرمة معها، واتفاقيات الشراكة والتعاون بين المملكة وتلك الدول. وقد عقد الاجتماع الافتراضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وعضوية: صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم ‎السويل، ومعالي الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى مساعد رئيس أمن الدولة، ومعالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومعالي الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ومعالي الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور أنس بن فارس الفارس رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأستاذ سعود بن نصار الحازمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف، والأستاذ ثالب بن علي الشمراني مساعد وزير المالية للشئون المالية، والأستاذة رانيا محمود نشار. ‎للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.saudispace.gov.sa)