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مصادرة 14 طن من الأطعمة الفاسدة بنطاق البلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة استمراراً للجهود المشتركة في مكافحة الظواهر السلبية خاصة خلال الفترة الحالية واصلت بلدية البلد الفرعية أعمال ضبط المخالفات البلدية حيث رصدت الفرق الميدانية بمشاركة فرع وزارة التجارة والجهات الأمنية بالمحافظة مستودع داخل أحد المباني يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه بشكل عشوائي ويفتقد لمقومات الاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس/ باسل فلمبان أن بلدية البلد باشرت أحد المواقع بالنطاق (شقق سكنية) و (محال تجارية مغلقة) استخدمت لتخزين الخضروات والفواكه والدقيق، تفتقد لـ ادنى درجات الاشتراطات الصحية مشيراً إلى أنه جرى مصادرة جميع الاطعمة واتلاف الفاسد منها . وأضاف م. فلمبان أن الفرق البلدية رصدت مبنى شعبي يستخدم مصنعاً للخياطة مشيراً إلى أنه جرى مصادرة سبعة مكائن خياطة وجميع الأقمشة واغلاق الموقع وتسليم أربعة من العمالة للجهات المختصة. وضمن الحملات المتواصلة لحماية السكان من الأغذية الفاسدة بين رئيس بلدية البلد أن الفرق التابعة أزالت عدد من بسطات الفواكه والخضار بحي "البغدادية الشرقية" بشارع المدارس ومصادرة المواد 14 طن من الاطعمة وإتلاف جميع البسطات وتنظيف الموقع .



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