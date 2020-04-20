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بات فريق لاسك لينتس النمساوي المتصدر لترتيب الدوري أول ناد لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا بحسب ما ذكرته رويترز.
وفي التفاصيل فقد أقدم النادي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط توقعات بأن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غداً الثلاثاء.
من جانبه قال قائد لاسك لينتس جيرتوت ترونر "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً".
وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.
وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي: بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين بحسب رويترز.فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:58 PM
اللاعبون: السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً
بات فريق لاسك لينتس النمساوي المتصدر لترتيب الدوري أول ناد لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا بحسب ما ذكرته رويترز.
وفي التفاصيل فقد أقدم النادي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط توقعات بأن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غداً الثلاثاء.
من جانبه قال قائد لاسك لينتس جيرتوت ترونر "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً".
وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.
وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي: بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين بحسب رويترز.
، أول فريق في العالم يستأنف تدريباته اليومية وسط جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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