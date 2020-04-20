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دعا متظاهر أمريكي في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلاً إن "كوفيد-19 كذبة، لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعاً طبياً على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة.
وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عدداً من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك. وفقاً لسكاي نيوز.فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:42 PM
يقول "كوفيد 19” كذبةطرائف كورونا.. أمريكي يرتدي قناعاً وبدلة واقية ويطالب بإلغاء منع التجول
دعا متظاهر أمريكي في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلاً إن "كوفيد-19 كذبة، لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعاً طبياً على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة.
وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عدداً من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك. وفقاً لسكاي نيوز.
، طرائف كورونا.. أمريكي يرتدي قناعاً وبدلة واقية ويطالب بإلغاء منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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