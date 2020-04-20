محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ. "الخليج 365" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية. 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:46 PM Advertisements "المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك "المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك اعتمد مدير جامعة تبوك، قرار المجلس العلمي، بترقية الدكتور أحمد سليم عيد المسعودي، الأستاذ المشارك بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والآداب، عميد الدراسات العليا بالجامعة، لمرتبة أستاذ. "الخليج 365" تهنئ "المسعودي" وتتمنى له التوفيق في الحياة العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، "المسعودي" أستاذًا في جامعة تبوك ،

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