- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ناقش مجلس النيابة العامة، في اجتماعه المنعقد اليوم عن بُعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي النائب العام رقم (49183/س) وتاريخ 20-7-1441هـ، ورقم (4076) وتاريخ 29-7-1441هـ، كما تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.
النيابة العامة
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:45 PM
عقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية وأصدر عدداً من القراراتمجلس النيابة العامة يناقش آلية ممارسته لأعماله في ظل "جائحة كورونا"
ناقش مجلس النيابة العامة، في اجتماعه المنعقد اليوم عن بُعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي النائب العام رقم (49183/س) وتاريخ 20-7-1441هـ، ورقم (4076) وتاريخ 29-7-1441هـ، كما تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.
، مجلس النيابة العامة يناقش آلية ممارسته لأعماله في ظل "جائحة كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النيابة العامة يناقش آلية ممارسته لأعماله في ظل "جائحة كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.