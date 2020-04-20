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"بوتين": ذروة انتشار "كورونا" في روسيا لم تأت بعد

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محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات تجاوزت 47 ألفاً

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:11 PM

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الإصابات تجاوزت 47 ألفاً

"بوتين": ذروة انتشار "كورونا" في روسيا لم تأت بعد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405، وفقاً لـ"رويترز".

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، "بوتين": ذروة انتشار "كورونا" في روسيا لم تأت بعد ،
المصدر : الخليج 365

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