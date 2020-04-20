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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر: "أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".
الجيش اليمني
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:24 PM
استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشياالجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح ويخلفهم ما بين قتيل وجريح
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر: "أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".
، الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح ويخلفهم ما بين قتيل وجريح ،
المصدر : الخليج 365
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