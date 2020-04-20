شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رجل أمن يساعد مواطن كان يبحث عن علاج لأبنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مواطن في مكة المكرمة مقطع فيديو رصد من خلاله موقف نبيل قام به أحد رجال الأمن .

وأوضح المواطن أنه خرج لشراء علاج لأبنه المريض إلا أنه وجد أن الصيدلية مغلقة، فاضطر للسير بسيارته بحثًا عن صيدلية مفتوحة.

وأضاف أنه أثناء رحلته قابل نقطة التفتيش فأوضح أمام رجال الأمن سبب الخروج، وقام أحدهم باصطحابه إلى صيدلية حتى يتمكن من شراء الدواء لنجله المريض.