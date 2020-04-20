شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رجال أمن الطرق يواصلون عملهم تحت زخات الأمطار بوادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو رجال أمن الطرق بوادي الدواسر، عملهم للتأكد من حمل المركبات التصاريح خلال وقت منع التجول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا

وواصل رجال الأمن في محافظة وادي الدواسر مهمتهم في تطبيق أمر منع التجوُّل تحت الأمطار الغزيرة التي تشهدها غرب المحافظة حاليًا.

Advertisements

‫وأظهر مقطع فيديو رجال القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز الخماسين أثناء أدائهم عملهم في ظل الأمطار الغزيرة عازمين على تنفيذ ما كُلفوا به من مهام وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بالأمر السامي بمنع التجوُّل.

‫وبدا في المقطع تحت البروق والأمطار الخفيفة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق عند البوابة الشرقية من المحافظة، فارضين هيبتهم وحزمهم في تنفيذ أمر منع التجول للتأكد من التصاريح والمركبات القادمة من الرياض للمنطقة الجنوبية.