شكرا لمتابعة خبر عن البراك: أكثر من 51 ألف منشأة استفادت من مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عبدالله البراك مدير عام عمليات الإيرادات بالجمارك إن أكثر من 51 ألف منشأة استفادت من مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بدون ضمان بنكي التي أطلقتها الجمارك.

وقال البراك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية إن الهدف من المبادرة تخفيف الأثر المالي والاقتصادي في القطاع الخاص.

ولفت البراك إلي أن المقابل سيكون بضمان بنكي لمدة 30 يوما، مبينا أن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية يهدف لتخفيف المخاطر.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتحفيز القطاع الخاص من أجل توفير سيولة في الاقتصاد ويبلغ عدد المنشات المؤهلة للاستفادة من المبادرة أكثر من 51 ألف منشأة.