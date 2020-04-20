شاهد.. سيول قوية في شقراء

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول بقوة في مركز الداهنة شمال شرق محافظة شقراء، وذلك اليوم الاثنين. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول بقوة في مركز الداهنة شمال شرق محافظة شقراء، وذلك اليوم الاثنين. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض، مصحوبة بسيول ورياح نشطة.

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