شاهد.. 3 مراحل لإصدار تصاريح التنقل خلال منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف مركز إدارة الأزمة، اليوم الاثنين، 3 مراحل لإصدار تصاريح التنقل في المملكة خلال أوقات منع التجول. كشف مركز إدارة الأزمة، اليوم الاثنين، 3 مراحل لإصدار تصاريح التنقل في المملكة خلال أوقات منع التجول. وتضمنت المراحل : مراجعة الطلب، ومرحلة التدقيق وهي مجموعة مختصة للتأكد بأن الطلب مستوفي الشروط والمرحلة الثالثة هي مرحلة القبول والرفض التي يتم إرسالها للمواطن أو المقيم.

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