شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوضح سبب زيادة عدد حالات الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، إذ تجاوزت الـ10 آلاف حالة اليوم الاثنين.

وأوضح وزير الصحة، أن المؤشرات الإيجابية والمشجعة للمسوحات النشطة داخل الأحياء للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر انعكست على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى.

وأضاف: "حيث لاحظ الجميع زيادة في أعداد المصابين بكورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها " .