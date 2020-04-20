شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة: تكليف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارا بتكليف جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات الصحية، وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالعمل في مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وحسب ما تفتضيه الحاجة.

​ولفت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الجامعة في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، لافتا إلي أن المبادرة تكون بالتنسيق المتكاملة مع الشؤون الصحية، وذلك لتوحيد تلك الجهود في مساهمة الأطباء بالكليات الصحية للعمل في المستشفيات. وأكد معاليه أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبشرية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بالقرارات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، والإجراءات المعلنة من وزارة الصحة التي كان لها أثر بالغ في الحد من انتشار فيروس كورونا.