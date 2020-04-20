شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف نسبة الإناث المصابات بفيروس كورونا في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن نسبة الإناث المصابات بفيروس كورونا في المملكة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن نسبة الإناث المصابات بلغت 23% من إجمالي الحالات، وبلغت نسبة الذكور المصابين 77% منهم 73% من غير السعوديين و27% نسبة السعوديين.
يذكر أن عدد الحالات المصابة في المملكة قد بلغت 10484 حالة، بعد تسجيل 1122 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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