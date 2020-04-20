"السديس" يوجه بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال معالي الرئيس العام خلال تدشينه المباردة : أتانا شهر رمضان الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، في هذا الصيام؛ تمتنع عن اللذات والملذات التي كانت حلالا، والصيام فيه مشقة، وفيه تعب، وفيه ألم الجوع، وألمُ العطش، وألم التعب، ومع ذلك خفَّف الله عن من لم يستطع؛ عن المريض والمسافر، وعن كبير السن ونحوهم، ومما جات به شريعتنا فقه النوازل.

وحث معاليه الجميع على العمل والإخلاص فيه لله عز وجل والدعاء بأن يرفع عنا هذا البلاء، داعيا إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها الدولة حفظها الله لأن فيها مصلحة للبلاد والعباد.

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كما وجه السديس، بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت المبادرة لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ والعمل قائم لتحويلها إلى سلال تشتمل على إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "بِرّاً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.

مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دشنت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات انطلاقاً من دورها الاجتماعي والانساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.