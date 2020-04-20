خالد النمر يوضح علاقة تنميل اليدين بالشرايين أو القلب

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب علاقة تنميل اليدين بالشرايين أو القلب. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب علاقة تنميل اليدين بالشرايين أو القلب. وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : " دكتور تنميل اليدين بعد النوم غالبا أو عند استخدام الجوال هل مشكلته بالشرايين أو القلب؟ ". ورد النمر قائلا : ماله علاقة بالقلب ...شوف طبيب الاعصاب.

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