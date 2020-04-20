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نصائح لوقاية أصحاب المناعة الضعيفة من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدمت وزراة الصحة عدة نصائح لوقاية أصحاب المناعة الضعيفة من فيروس كورونا الجديد.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد عبدالعالي، على ضرورة أن يهتموا أصحاب المناعة الضعيفة بتجنب لمس الأسطح.

كما نصح بأن يعزلوا أنفسهم داخل المنزل بعيدًا عن الآخرين، وأن يهتموا بغسل اليدين، وتجنب لمس الوجه، والاهتمام بوضع الكمامات.

وحذرهم من مخالطة الآخرين عند الخروج، مشددًا على ضرورة أن يحرصوا على ترك مسافة آمنة بينهم وبين الآخرين، بجانب توفير كميات كبيرة من الأدوية لتقليل ذهابهم إلى المستشفى.

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