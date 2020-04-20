شكرا لمتابعة خبر عن متعافية من كورونا تحكي تفاصيل إصابتها ورحلة شفائها من المرض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روت متعافية من كورونا بيان بامرة رحلة شفائها من المرض، قائلة:" اتحجزت في المستشفي عدة أيام في غرفة بعيدة عن الاختلاط ".
وأضافت بامرة خلال حوارها في برنامج " سيدتي ":" لم يعطوني أي أدوية تضر الجنين وكانوا يعطوني أعشاب طبيعية فقط "، لافتة:" استفدت من فترة العلاج في قراءة القرآن وكان عندي بيزنس خاص بتصميم المنسوجات ".
وأشارت بامرة:" بدأت تختفي الأعراض وتم إعادة الفحص بعد 14 يوما من فترة العزل "، داعية الجميع بتقليل التجمعات العائلية والتغلب على الخوف لأن المناعة مسألة نفسية.. ألزموا بيوتكم ".
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