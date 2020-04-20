محافظات ومناطق تشهد سحب رعدية ممطرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، تكون السحب الرعدية الممطرة على شمال شرق وشرق وجنوب المدينة وعلى حائل والباحة . توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، تكون السحب الرعدية الممطرة على شمال شرق وشرق وجنوب المدينة وعلى حائل والباحة . كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة على عسير وشرق الخرمة ونجران، وأقصى شمال غرب منطقةالرياض وشمال وجنوب العاصمة الرياض وجوب غرب وادي الدواسر، وتقترب من القصيم وجنوب غرب الجوف وشرق تبوك. ونوه بتكون مثل هذه السحب أيضا في الغاط والزلفي والمجمعة وشقراء والدوادمي، وعفيف ثم ثادق والقويعية ومرات وحريملاء ورماح والعاصمة الرياض، والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والوادي الليلة حتى صباح يوم غد الثلاثاء.

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