شكرا لمتابعة خبر عن غدًا.. هطول أمطار رعدية على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.
ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الشرقية منها.
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