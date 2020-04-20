شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المصلح يوضح متى يطعم العاجز عن الصوم المساكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، أنه يجوز للعاجز عن الصوم في رمضان أن يطعم عن كل يوم مسكينا سواء كان الإطعام خلال شهر رمضان أو بعده.

وأضاف أنه من الأفضل أن يكون إطعام المساكين خلال شهر رمضان، كما يجوز أن يكون إطعام المساكين يومًا بيوم أو يتم تجميعها في آخر شهر رمضان بعدد الأيام التى عجز فيها عن الصيام.

وأضاف أن المريض الذي يستطيع صيام كل أيام رمضان فعليه الإفطار، مع إطعام المساكين، أما اذا كان المريض يستطيع الصوم في بعض الأيام ويعجز عن بعضها الآخر، فعليه أن يصوم في الأيام التى يستطيع فيها الصيام، والإفطار في الأيام التى يعجز فيها عن الصيام.