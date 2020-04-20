شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التجارة تباشر واقعة رفض عامل بيع البيض لمواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): إشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن رفض عامل مصري يعمل في إحدى شركات الدواجن بيع طبق بيض للمواطن ، فقد باشرت وزارة التجارة الحالة. إشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن رفض عامل مصري يعمل في إحدى شركات الدواجن بيع طبق بيض للمواطن ، فقد باشرت وزارة التجارة الحالة. وأعلن عبدالرحمن حسين المتحدث باسم وزارة التجارة، أنه تم الوقوف على المنشأة في الخبر واتخاذ الإجراء النظامي، علمًا أن الامتناع عن البيع مخالفة تضبطها وزارة التجارة.

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