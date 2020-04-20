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عدن - ياسمين التهامي - دشن النشطاء في السعودية هاشتاجًا مسيئًا للإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، عقب نشر الإعلام السعودي صورًا مُسربة مزعومة لها اعتبروها فاضحة، كونها ظهرت تدخن فيها في أحد السهرات مع أصدقائها الذين كان بينهم فتيات وشباب.



ويلاحظ ان معظم المشاركين في الهاشتاج على موقع "تويتر" تحمل ملفاتهم الشخصية صورة الأمير محمد بن سلمان، ما يؤكد ردها على هذه الصور بأنها فبركة "الذباب الإلكتروني".

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مذيعة الجزيرة ”غادة عويس” تخرج عن صمتها وترد على تسريب صور فاضحة (شاهد صور)



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وردت "عويس" عبر حسابها على موقع "تويتر" على هذا التسريبات المزعومة، قائلة :" مضحك أسلوب جيش #دول_الحصار الإلكتروني في ترهيب الصحافيين ومكافحة حرية التعبير.بذاءة وفبركة صور وحملات بتويتر من حسابات وهمية ومحاولات تشويه من لا يروق لهم.يا ذباب،كان غيركم أشطر! هذه الحملات دشّنها ب٢٠١١ شبيحة الأسد ولن تنتهي بذباب مبس ومبز، "أعلى ما في خيلكم إركبوه".

وردًا على إحدى المتابعات التي قالت أنهم "يكذبون الكذبة ويصدقونها" قالت :" ويفبركون الصور والأخبار ويتعاملون معها على أنها فضيحة مثلاًيضحك متقلبًا على الأرضيضحك متقلبًا على الأرضيضحك متقلبًا على الأرضيضحك متقلبًا على الأرض معقول درجة الغباءوكمية الحماقة؟؟".

واستطردت مذيعة الجزيرة في تغريدة أخرى :" حتى هذه اللحظة لم أفهم سبب حقد أنظمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعملائهم ومرتزقتهم وجواسيسهم على قطر والجزيرة وعلى #غادة_عويس.

حقدهم عليّ شرف أدّعيهوجه مرتاح.. أعلى ما في خيلكم إركبوه".

وتابعت :" يبدو أن التحالف بقيادة السعودية باليمن يقود حربه هناك على غرار قيادته الحرب الوهمية على تويتر ولهذا يقبع مكانه منذ٥سنوات لا بل إنّ الحوثي من كهفه وبأسلحة بدائية نال من أرامكو.على أحدهم إبلاغ سلطات"العظمى"أن الحروب الوهمية إنتصاراتها وهمية أيضا وهي كالحملات التويترية هراء بهراءوجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة".

واختتمت في تغريدة أخرى :" استمرار سياسة الترهيب رغم عدم جدواها أمر غبي يميز دول الحصار.ما زلت اتعرض لكل أنواع الترهيب والبذاءة والفبركة والتهديد والشائعات على مواقع الهراء الاجتماعي وتلقيت كل أنواع المحاولات لاختراق هاتفي وحاسوبي وبريدي مع انه لا يحمل اي نوع من انواع الاسرار.ماذا استفادت هذه الأنظمة البلهاء".