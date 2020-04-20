‪ بالصور.. مصرع شخص وإصابة 7 من عائلة واحدة في انقلاب مركبة بالباحة

على طريق «العقيق».. والهلال الأحمر يتدخل..

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، بحادث انقلاب مركبة في منطقة الباحة، وتدخلت فرق الهلال الأحمر السعودي لنقل المصابين. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بحادث انقلاب مركبة على طريق «العقيق»، وتقرر الدفع بأربع فرق إسعافية وقائد ميداني بقيادة «عبدالله غرامة» لموقع الحادث، فضلًا عن فرقة من الدفاع المدني، وتبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة (بينهم حالتان خطيرتان)، تم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد، لتلقي العلاج. Advertisements اقرأ أيضًا: مصرع شخصين وإصابة 6 في حادثين مروعين بالباحة حادث يعيق الحركة المرورية على طريق الأمير عبدالله الفيصل بجدة

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