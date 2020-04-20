وزارة الصحة: نستطيع اجتياز جائحة فيروس كورونا بـ"شرط"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إن المملكة العربية السعودية قادرة على اجتياز جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، «كلنا مسؤولون، وبإمكاننا وبأيدينا وما زلنا نستطيع اجتياز هذه الجائحة، مع الالتزام بالتعليمات الاحترازية والبقاء في المنازل والابتعاد عن أي تجمعات والتزام الضوابط التي تجلعنا ومن حولنا في مأمن».

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة، 27٪ لسعوديين، و73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا، ووصلت حالات التعافي الجديدة إلى 92 حالة ليسجل الإجمالي 1490 حالة تعافي.

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