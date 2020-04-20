«الصحة» تعدد خيارات تفادي «الحد الأعلى» لإصابات كورونا بالمملكة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كانت التوقعات تشير إلى احتمال وصول معدل الإصابات في المملكة العربية السعودية، بين 10 آلاف حالة إلى 200 ألف حالة كحد أعلى للإصابات، بينما يظل التمسك بالإجراءات الاحترازية، ضمانة لنكون بمسار أقل بشأن معدل الإصابات.

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن التمسك بالإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية الهامة واستمثار جهود الجهات الحكومية السارية للوقاية من الفيروس تضمن أن تكون معدلات الإصابة في مسارات أقل، مجددًا التأكيد على ضرورة البقاء في المنازل، وتجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة حال اللقاء بين شخصين قدرها متر ونصف المتر، وتجنب لمس الوجه نهائيًّا ومداومة غسل اليدين وآداب العطاس.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة، 27٪ لسعوديين، و73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا، ووصلت حالات التعافي الجديدة إلى 92 حالة ليسجل الإجمالي 1490 حالة تعافي.

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