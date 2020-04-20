بالفيديو.. 6 آلاف طبيب سعودي يقدمون الرعاية لـ30 دولة

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، عن أن المملكة لديها أكثر من 6 آلاف طبيب في 30 دولة فضلوا أن يبقوا فيها لخدمة مواطنيها، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «عبده» بمداخلة لقناة «السعودية»، كلنا فخر بهؤلاء الأطباء الذين يتواجدون في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، فهم سفراء للمملكة، وأبطال يعززون اسمها كونها مملكة للإنسانية والخير والسلام، وتهدي العالم أفضل ما عندها، وهم خيرة أبنائها.

واستكمل «عبده»، إن هؤلاء الأطباء الموجودين بتلك الدول فضلًا عن الباحثين السعوديين بمختبراتها، يجددون التأكيد على جدوى استثمار القيادة الرشيدة في القطاع الصحي، فالابتعاث في ذلك القطاع عمره يتجاوز 40 سنة، وأصبحت سمعة الطبيب السعودي كبيرة جدًّا، ونحن فخورون لذلك.

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