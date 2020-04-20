إطلاق مبادرة الاستشارة الطبية عن بعد بجازان

أطلقت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان مبادرة الاستشارة الطبية عن بعد والتي تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على الاستشارات والاستفسارات الطبية.

وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي، أن مبادرة الاستشارة الطبية عن بعد تأتي ضمن مبادرات الجمعية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث جهزت الجمعية طاقما يضم نخبة من أمهر الاستشاريين على مستوى المملكة ومن مناطق مختلفة لتلقي الاستفسارات والاستشارات الطبية عن طريق الاتصال حسب الجدول ووقت محدد.

كما أوضح أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات لتصدي فيروس كورونا منها مبادرة الفرز البصري لمرتادي الأسواق التموينية وموظفيها، ومبادرة توصيل الأجهزة الطبية للمنازل، ومبادرة الكشف والتثقيف لمجمعات سكن العمال وللعمالة في المناطق الصناعية، والتي تتم بالتعاون مع إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة الصحة، كما تقوم الجمعية بحملة تثقيفية توعوية مكثفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لتوعية 3 ملايين مستهدف، كما تشارك الجمعية في مبادرة وزارة الصحة وبالتعاون مع بنك الدم في المنطقة في حملة التبرع بالدم في المنازل.