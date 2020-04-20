البيئة تدعو القطاعات الخاص للحصول على تصاريح التنقل

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول، وذلك عبر التواصل مع البريد الإلكتروني Ps.tasreehmewa.gov.sa ، وإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح.

وحثت البيئة الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحلات بيع المدخلات (أسمدة وبذور ومبيدات)، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة (لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء)، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.ونسخة من الترخيص إلى إيميل وضعته الوزارة واستكمال الإجراءات المطلوبة.