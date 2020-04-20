البيئة تدعو القطاعات الخاص للحصول على تصاريح التنقل

وحثت البيئة الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحلات بيع المدخلات (أسمدة وبذور ومبيدات)، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة (لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء)، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.ونسخة من الترخيص إلى إيميل وضعته الوزارة واستكمال الإجراءات المطلوبة.
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