السعودية اليوم / "واس" ترصد نقاط الفحص الطبي على مداخل رفحاء



رفحاء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

رصدت "واس" نقاط الفحص البصري على جميع مداخل محافظة رفحاء وإجراءات الفحص وقياس العلامات الحيوية لسائقي الشاحنات والمركبات الأخرى القادمين للمحافظة من جميع الاتجهات.

وتشمل الإجراءات الفحص من قبل النقاط الأمنية والصحية التي تتمركز في مداخل المحافظة، قيام الفريق الطبي بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والارشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع وتحييد انتشار جائحة

// انتهى //

18:51ت م

0194



رفحاء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" نقاط الفحص البصري على جميع مداخل محافظة رفحاء وإجراءات الفحص وقياس العلامات الحيوية لسائقي الشاحنات والمركبات الأخرى القادمين للمحافظة من جميع الاتجهات.وتشمل الإجراءات الفحص من قبل النقاط الأمنية والصحية التي تتمركز في مداخل المحافظة، قيام الفريق الطبي بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والارشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع وتحييد انتشار جائحة كورونا // انتهى //18:51ت م0194

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