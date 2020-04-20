السعودية اليوم / مقتل 5 لاجئين سوريين في انفجار قنبلة بالأردن



عمّان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، مقتل 5 لاجئين سوريين نتيجة انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمال الأردن.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أطفال من اللاجئين السورين ووالدتهم بشكلٍ مأساوي، مؤكدة أنها تقدم الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وتتابع مع السلطات الأردنية للوقوف على آخر مجريات التحقيق في هذه الحادثة.

من جهتها قالت مديرية الأمن العام الأردنية أن الأطفال عثروا على قنبلة قديمة ونقلوها إلى حيمهم داخل مدينة المفرق ليقع الانفجار بعدها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

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18:47ت م

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