السعودية اليوم / أمانة عسير توزع المعقمات وأدوات النظافة الشخصية على عمّال النظافة



أبها 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

وزعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها, المعقمات وأدوات النظافة الشخصية على عمال النظافة، وذلك في إطار تطبيق المبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، تحت شعار "ولعمال النظافة كرامة".

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة مستمرة بالقيام بدورها الإنساني تجاه هذه الفئة من خلال توفير البيئة المناسبة لهم والعمل على حمايتهم للحفاظ عليهم من العدوى بفيروس

وأشار إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تؤكد اهتمام سموه بكل فئات المجتمع وحرصه على الحفاظ على سلامتهم وحرصاً على هذه الفئة من خلال العمل على تطبيق السبل كافة لضمان عدم نقل العدوى فيما بينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد أن أمانة عسير والبلديات كافة تقوم بمتابعة نظافة العمال الشخصية ومتابعة الظروف المحيطة بهم بما يحقق الأمن الصحي لهم عبر عدة إجراءات احترازية تنفذها الأمانة وبلدياتها.

// انتهى //

18:43ت م

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أبها 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسوزعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها, المعقمات وأدوات النظافة الشخصية على عمال النظافة، وذلك في إطار تطبيق المبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، تحت شعار "ولعمال النظافة كرامة".وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة مستمرة بالقيام بدورها الإنساني تجاه هذه الفئة من خلال توفير البيئة المناسبة لهم والعمل على حمايتهم للحفاظ عليهم من العدوى بفيروس كورونا وأشار إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تؤكد اهتمام سموه بكل فئات المجتمع وحرصه على الحفاظ على سلامتهم وحرصاً على هذه الفئة من خلال العمل على تطبيق السبل كافة لضمان عدم نقل العدوى فيما بينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.وأكد أن أمانة عسير والبلديات كافة تقوم بمتابعة نظافة العمال الشخصية ومتابعة الظروف المحيطة بهم بما يحقق الأمن الصحي لهم عبر عدة إجراءات احترازية تنفذها الأمانة وبلدياتها.// انتهى //18:43ت م0191

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