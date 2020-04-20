السعودية اليوم / "صحة مكة المكرمة" تجري المسح النشط على موظفي أمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أجرى فريق ميداني من الإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمه المسح النشط لفيروس

وقام الفريق الميداني بقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العاملين ومعرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937 , إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات إلى المختبر، ويعطى التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يطبق إجراءات العزل الصحي ويقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.

// انتهى //

18:42ت م

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مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأجرى فريق ميداني من الإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمه المسح النشط لفيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال أمانة العاصمة المقدسة, وذلك كإجراء احترازي, وضمن التوعية والتعريف بالجائحة وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل أماكن التجمعات.وقام الفريق الميداني بقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العاملين ومعرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937 , إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات إلى المختبر، ويعطى التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يطبق إجراءات العزل الصحي ويقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.// انتهى //18:42ت م0190

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