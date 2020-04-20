السعودية اليوم / تحذيرات للدول الأوربية من الانشغال بأزمة كوفيد 19 وتفويت التلقيحات الروتينية للأمراض الأخرى



جنيف 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف الدول الأوربية من الانشغال بأزمة

وقالت مديرة إقليم أوروبا في اليونيسيف أفيشان خان إنه في حال حدوث انقطاعات مؤقتة لخدمات التلقيح الروتيني، يتعين التخطيط لاستئنافها بأسرع ما يمكن بعد استقرار الأوضاع.

وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أهمية استخدام الحكومات لكل فرصة ممكنة لحماية الناس من العديد من الأمراض التي تتوفر لقاحات لها.

وأوضح البيان أن الإقليم الأوروبي في عام 2018 لم يلقح أكثر من نصف مليون بالجرعة الأولى من لقاح الحصبة، مما أدى في العام التالي 2019 إلى إصابة 100 ألف شخص من كل الفئات العمرية بالمرض.

// انتهى //

18:28ت م

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جنيف 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسحذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف الدول الأوربية من الانشغال بأزمة كورونا وتفويت مواعيد التلقيح الروتيني ضد الأمراض، في ظل الانشغال في الأزمة التي سببها فيروس كوفيد 19 .وقالت مديرة إقليم أوروبا في اليونيسيف أفيشان خان إنه في حال حدوث انقطاعات مؤقتة لخدمات التلقيح الروتيني، يتعين التخطيط لاستئنافها بأسرع ما يمكن بعد استقرار الأوضاع.وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أهمية استخدام الحكومات لكل فرصة ممكنة لحماية الناس من العديد من الأمراض التي تتوفر لقاحات لها.وأوضح البيان أن الإقليم الأوروبي في عام 2018 لم يلقح أكثر من نصف مليون بالجرعة الأولى من لقاح الحصبة، مما أدى في العام التالي 2019 إلى إصابة 100 ألف شخص من كل الفئات العمرية بالمرض.// انتهى //18:28ت م0186

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