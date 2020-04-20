

جنيف 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إمداد وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، بالمعدات الطبية لدعم جهود الاستجابة في مكافحة

وتضمنت الشحنة إمدادات بقيمة 426 مليون دولار أمريكي، شملت 151 جهازاً طبياً ومستهلكات للمستشفيات، إضافة إلى 46 منصة طبية متجددة، وأدوات الطوارئ الصحية التي تكفي 200 ألف شخص لمدة 3 أشهر، كما تضمنت أجهزة تنفس صناعي ومعدات لوحدات العناية المركزة ومعدات وقاية للعاملين الصحيين.

وأكدت المنظمة في بيان أنها ستواصل تقديم الدعم التقني واللوجستي لوزارة الصحة العراقية والوزارات الإقليمية لحماية جميع العراقيين.

وأعربت عن امتنانها لحكومة الكويت والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أتاحت مساهمتها توفير هذه الإمدادات إلى كردستان.

// انتهى //

18:25ت م

0185



جنيف 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن إمداد وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، بالمعدات الطبية لدعم جهود الاستجابة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتضمنت الشحنة إمدادات بقيمة 426 مليون دولار أمريكي، شملت 151 جهازاً طبياً ومستهلكات للمستشفيات، إضافة إلى 46 منصة طبية متجددة، وأدوات الطوارئ الصحية التي تكفي 200 ألف شخص لمدة 3 أشهر، كما تضمنت أجهزة تنفس صناعي ومعدات لوحدات العناية المركزة ومعدات وقاية للعاملين الصحيين.وأكدت المنظمة في بيان أنها ستواصل تقديم الدعم التقني واللوجستي لوزارة الصحة العراقية والوزارات الإقليمية لحماية جميع العراقيين.وأعربت عن امتنانها لحكومة الكويت والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أتاحت مساهمتها توفير هذه الإمدادات إلى كردستان.// انتهى //18:25ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.