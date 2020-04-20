السعودية اليوم / أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أتاح ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية إمكانية الاطلاع والبحث النصي في جميع مدوناته القضائية ومدونة السوابق القضائية، وذلك في إطار تحقيق نشر المعرفة القضائية المتخصصة لجميع الشرائح المهنية في القطاع العدلي والقضائي.

وتحتوي تلك المدونات على إرث كبير من تاريخ القضاء الإداري، إذ تتيح بوابة الديوان الاطلاع على أكثر من 8000 حكم مجود صادر من محاكمه؛ خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص والطلاب الدارسين بالمجال القانوني والقضائي، بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي.

ويمكن للباحث البحث بمحددات بحثية متطورة، من خلال كلمة، أو موضوع، أو رقم قضية، حيث تظهر جميع التفاصيل البحثية التي اختارها الباحث في وقتٍ وجيزٍ جدًا.

كما أتاح الديوان خاصية البحث في مدونة السوابق القضائية التي أصدرها مؤخرًا، من خلال كتابة النص للكلمات المفتاحية للبحث في جميع السوابق بتفصيلٍ شاملٍ ودقيق، يوضح المعطيات البحثية وفق إمكانيات عديدة تتيح مشاركتها والاطلاع عليها في أشكال مختلفة تيسر الوصول السريع.

يذكر أن جميع المدونات القضائية أُعدت وفق ملخص لكل حكم عند بداية عرضه، يوضح أهم الموضوعات التي أقرها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملًا بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

كما تأتي خدمة البحث في المدونات القضائية والسوابق القضائية تسهيلًا على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بغية الوصول إلى الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقًا لما تضمنته إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

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18:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.