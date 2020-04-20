السعودية اليوم/ "بيئة رفحاء" تتابع المزارع بالمحافظة وسط وفرة في محاصيل الخضروات والورقيات



رفحاء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تفقد مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء عبدالله بن صالح الخريجي اليوم بعض المزارع المنتجة للخضروات والورقيات، في نطاق المحافظة وذلك في إطار الجولات التفقدية للمكتب.

وتابع الخريجي المشروعات الزراعية لدى بعض المزارعين السعوديين وذلك للاطلاع على سير العمل فيها لتقديم أفضل الخدمات المناطة بها ورفع جودة الخدمة للمنتجات المقدمة للمواطن والمقيم، ومعالجة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه المزارعين إن وجدت.

من جانب آخر أكد المزارع نايف رمضان الشمري وفرة المنتجات الزراعية خاصة الخضروات والورقيات في المزارع وبكميات وفيرة، فيما أوضح عدد من المزارعين أن هناك العديد من المنتجات الزراعية كالخضروات والورقيات والتي يقومون بجلبها للأسواق المحلية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة .

// انتهى //

18:17ت م

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