السعودية اليوم / جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 شعبان 1441 الموافق 20 إبريل 2020م واس

أصدر معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارا بتكليف جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات الصحية، وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالعمل في مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وحسب ما تفتضيه الحاجة.

وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الجامعة في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس

وأكد معاليه أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبشرية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة

// انتهى //

17:49ت م

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المدينة المنورة 27 شعبان 1441 الموافق 20 إبريل 2020م واسأصدر معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارا بتكليف جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات الصحية، وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالعمل في مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وحسب ما تفتضيه الحاجة.وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الجامعة في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مبينا أن المبادرة تكون بالتنسيق المتكاملة مع الشؤون الصحية، وذلك لتوحيد تلك الجهود في مساهمة الأطباء بالكليات الصحية للعمل في المستشفيات.وأكد معاليه أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبشرية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيدا بالقرارات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، والإجراءات المعلنة من وزارة الصحة التي كان لها أثر بالغ في الحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:49ت م0177

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